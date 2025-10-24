Abone ol: Google News

Kastamonu'da heyelan tehlikesi olan bölgede dağdan düşen kaya yolu ulaşıma kapattı

Cide-Bartın karayolunda dağdan kopan dev kaya, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kaya kaldırılarak trafik yeniden normale döndü.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 09:44
  • Kastamonu Cide-Bartın karayolunda dağdan düşen dev kaya, yolu ulaşıma kapattı.
  • Ekipler, hızlı müdahale ile kayayı kaldırarak yolu yeniden açtı.
  • Olayda yolda araç bulunmaması olası faciayı önledi.

Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi...

Kastamonu’nun Cide ilçesi Cide-Bartın karayolu Kalafat mevkiinde yaşanan olayda, önceki günlerde Bartın- Kastamonu karayolunda heyelan riski nedeniyle çalışmalar devam ederken, dağdan kopan dev bir kaya yola düştü.

BÖLGEDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kayanın düştüğü sırada yolda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kayanın yolu kapatması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YOL TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ardından, onarım çalışmalarını yürüten firma tarafından dev kaya iş makinesiyle kaldırıldı.

Kaya kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

