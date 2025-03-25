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Kastamonu’da hem vuran hem de vurulan polisten kaçtı

Kastamonu’da hem vuran hem de vurulan polisten kaçtı Kent merkezinde çıkan silahlı kavgada yaralanan vatandaş ve şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. İki şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı.