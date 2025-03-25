Kastamonu’da hem vuran hem de vurulan polisten kaçtı

Kastamonu'da M.C.K. ile Y.D. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.K., yanında bulundurduğu silahla Y.D.’ye ateş etti. Y.D. ayaklarından yaralandı.
KAÇANLAR YAKALANMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayın ardından M.C.K. ile yaralı Y.D. de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ KULLANDIĞI TABANCAYLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan şüpheli M.C.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.
Yakalanan yaralı Y.D.’nin ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu sebeple olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
İki şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
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