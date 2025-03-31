Kastamonu’da kamyon devrildi: 1 yaralı

İHA
Kastamonu-Daday karayolunda seyir halindeki 34 BDZ 455 plakalı, BİM firmasına ait Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜNÜN YANINDAKİ YOLCU YARALANDI
Kazada, kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış