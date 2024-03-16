Kastamonu'da kavga ettiği şahsa benzettiği kişiyi rehin aldı
İHA

Önceki gün Kastamonu’nun Cide ilçesinde Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta A.K., akşam saatlerinde bir gurupla kavga etti.

Kavga ettiği kişiye benzetti, rehin aldı

Kavganın ardından bir süre sonra A.K., gece saatlerinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.D.’yi tüfekle rehin aldı.

İkna edildi, teslim oldu

Ekipler tarafından süren çalışmaların ardından ikna edilen A.K. gözaltına alındı.

A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)