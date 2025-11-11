Kastamonu'da kaybolan çocuk öldü, anne aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'dan acı haber...

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'nda yaşayan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, ikilinin son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü bölgesine yoğunlaştırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgede yapılan araştırmalarda ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, anne ve oğlunun 16.55 sıralarında köye girdikleri, yaklaşık 20 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndükleri tespit edildi.

Görüntülerde annenin siyah mont, çocuğun ise mavi mont giydiği görüldü.

EKİPLER DİDİK DİDİK ARADI

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle arama çalışmaları güçlükle devam etti.

AFAD, JAK, UMKE ve komando birliklerinden oluşan ekipler, 12 köyü kapsayan 16 kilometrelik alanda anne ve oğlunu bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

ACI HABER GELDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu.

Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor.