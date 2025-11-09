Kastamonu'da kayıp anne ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sekizinci gününde de devam ediyor.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri katılıyor.

19 KÖYDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Arama çalışmaları, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile civardaki 19 köyde yoğunlukla olarak yürütülüyor.

Engebeli ve ormanlık arazide termal dronlar ve arama kurtarma köpeklerinin de kullandığı çalışmalarda, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, adli kolluk görevlileri, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi görev alıyor.

ÇALIŞMALAR HAVADAN VE KARADAN ARALIKSIZ SÜRÜYOR

JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'ya ait bir iz bulabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla da havadan arama çalışması yürütüyor.

Akıncı İHA'da arama çalışmalarına destek veriyor.

"BOZKURT'A NEREDEN GİDİLDİĞİNİ SORMUŞLAR"

Arama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yücel, "Bozkurt ilçesine bağlı Köseali ve Alantepe köyü istikametinde Pazar günü saat 17.00 civarlarında Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı kayıp olarak ihbar edildi. Şu ana kadar jandarma, UMKE, AFAD, komando ekipleri, sivil toplum kuruluşları arama çalışmalarına devam ediyor. Şu an dron ekipleriyle arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ekipler şu anda sahaya yönlendirildi.

Temennimiz inşallah sağ salim bulunması yönünde, arama kurtarma ekiplerinde ki arkadaşlara başarılar, kolaylıklar, rabbim yardımcıları olsun diyoruz. 5 yaşındaki çocuğuyla beraber yürüyerek buralara geldiğini duyum aldık, bir hayli mesafe kat etmiş, anlatılmasına göre kamera görüntülerine de yansıyan istikametleri var. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.