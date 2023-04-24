Kastamonu'da namaz kılan cemaatin ayakkabısını çaldı Tosya'da namaz vakti camiye giren şahıs, namaz için camiye gelen vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Pazar Camiinde namaz kılan vatandaşlar, evlerine gitmek için camiden çıkarken ayakkabılarının ve şemsiyelerinin bıraktıkları ayakkabılıkta olmadığını gördü.

Ayakkabı ve şemsiyelerin çalındığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayakkabılıktan alıp gitti

Şahsın camideki vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir şahsın camiye girerek ayakkabılıktaki ayakkabılara yöneldiği görülüyor. Şahıs daha sonra ayakkabı ve şemsiyeleri alarak camiden ayrılıyor.