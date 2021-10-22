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    Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık

    Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarparken, çevredekiler salgın önlemlerini yok sayarak yerde yatan kazazedeyi izledi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 04:07
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 04:13
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    Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık

    Kastamonu Cumhuriyet Caddesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 74 DA 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen C.’ye çarptı.

    KAZAZEDEYİ İZLEMEYE KOYULDULAR

    Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gülşen Gülşen C., yere düştü.

    Olayı gören vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak, acılar içinde yatan yaralıyı izledi.

    Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık - Video

    Gülşen C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kastamonu da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık #1

    Kastamonu da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık #2

    Kastamonu da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık #3

    Kastamonu da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık #4

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