- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık
Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık
Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarparken, çevredekiler salgın önlemlerini yok sayarak yerde yatan kazazedeyi izledi.
- İHA
- 22.10.2021 - 04:07
- Güncelleme : 22.10.2021 - 04:13
Kastamonu Cumhuriyet Caddesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 74 DA 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen C.’ye çarptı.
KAZAZEDEYİ İZLEMEYE KOYULDULAR
Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gülşen Gülşen C., yere düştü.
Olayı gören vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak, acılar içinde yatan yaralıyı izledi.
Kastamonu'da otomobilin çarptığı kazazedeyi izleyen kalabalık - Video
Gülşen C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.