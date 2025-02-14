Kastamonu'da soba patladı: 3 yaralı

İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yakmak için motor yağı kullanılan soba patladı, içerisindeki yağ etrafa sıçradı.
Patlama nedeniyle iş yerinde bulunan M.E. (46), S.K. (19) ve S.Y. (17), vücutlarında yanıklar oluşarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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