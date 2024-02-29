Kastamonu'da uyuşturucu parası için babasının evini bastı, komşusunu öldürdü

Dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak’ta, 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu parası yüzünden babası ile tartışma yaşadı.
Rastgele ateş etti, 3 kişiyi yaraladı
Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada Musa B., olayla gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz (61) ve Doğan A. (27) ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi daha yaraladı.
Yaralılardan biri hayatını kaybetti
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seyfettin Horuz, hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı tutuklandı
Yaşanan olayın ardından Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen Musa B., tutuklandı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin Horuz ise kılınan cenaze namazının ardından Okmeydanı Mezarlığında toprağa verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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