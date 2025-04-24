Kastamonu'da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi

İHA

Kastamonu'da Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana gelen kazada, V.A. idaresindeki Hyundai marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde şarampole yuvarlandı.

3 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunanan D.A. ve F.A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.