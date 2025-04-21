Kastamonu'da yaşlı adam evinde kalp krizi geçirdi

İHA
Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'ne meydana gelen olayda, Irmak Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden ve çilingir ustası olan Turgut Türker (74), kalp krizi geçirdi.
Turgut Türker, kalp krizi sonucu evinin içerisinde düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Apartman görevlisi tarafından bulunan Türker'e olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası polis ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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