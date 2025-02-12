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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olaydan S.O., oturduğu apartmanın otoparkında şüpheli bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 60 yaşındaki S.O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

SUÇ MAKİNELERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamera incelemeleri ve fiziki takip sonucunda silahı kullanan ve 29 adet suç kaydı bulunan S.İ. (28), toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.D. (28), toplam 22 adet suç kaydı bulunan U.K. (40), toplam 6 adet suç kaydı bulunan M.K.T. (29) ve toplam 3 adet suç kaydı bulunan M.S.T.'yi (29) yakaladı.

Yapılan aramalarda 2'si toprağa gömülü 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.İ. tutuklanırken U.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.