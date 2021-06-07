Kayseri’de 3 kadına silahlı saldırı: 87 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Gece kulübünde çalışan 3 kadının üzerine kurşun yağdıran ve yabancı uyruklu 1 kadının ölümüne sebep olmakla yargılanan sanığa, 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası verildi.

30 Ocak 2020'de Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A. (37), Y.Ö. (28) ve yabancı uyruklu I.K. (38), evlerine gitmek için bindikleri araca G.K. tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu I.K., yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı olan iki kadında tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan olayın şüphelisi G.K. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık G.K., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki verdiği mütalaayı tekrarlayarak, tutuklu sanık G.K.’nin 1 kişiyi 'kasten öldürme', 7 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah ve mermilerini bulundurmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ, 87 YIL 11 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mütalaaya karşı savunma veren sanık G.K., suçu işlemediğini öne sürerek, “Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık G.K.ye 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 7 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 60 yıl 10 ay hapis ve 'ruhsatsız silah ve mermilerini bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve bin 320 TL para cezası verdi.

Sanığa toplamda 87 yıl 11 ay hapis cezası verildi.