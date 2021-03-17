Kayseri'de akraba ziyaretinde kavga çıktı: 3 yaralı

Ziyarette bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

G.F., Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kaya 1 Sokak'taki akrabası İ.Ş.'nin evine ziyarete geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

ÜÇÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda İ.Ş., G.F. ve evde bulunan T.Ş. çeşitli yerlerinden yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.