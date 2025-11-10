Kayseri'de alkollü çıktı, savunması şaşırttı: İlk defa içtim Kocasinan ilçesinde ilk kez alkol kullandığını iddia eden sürücü polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. 1.52 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.