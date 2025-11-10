Kayseri'de alkollü çıktı, savunması şaşırttı: İlk defa içtim

- Kayseri'de trafik kontrolüne takılan sürücü, 1.52 promil alkollü çıktı.
- Şoföre 9 bin 268 TL ceza kesilip, ehliyetine 6 ay el konuldu.
- İlk kez alkol aldığını söyleyerek kendini savundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde trafik uygulaması yaptı.
Ekipler, İ.Y. yönetimindeki 38 SY 202 plakalı otomobili durdurdu.
"İLK KEZ ALKOL KULLANDIM"
Yapılan kontrollerde İ.Y. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulayarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan İ.Y., ilk kez alkol kullandığını söyleyerek kendini savundu.