Kayseri'de alkollü sürücü kaza yaptı: Gazeteci çekerse alkolmetreyi üflemem

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan kavşakta, Y.B. yönetimindeki otomobille E.T. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.

Kazada ticari taksi şoförü E.T. ile otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istenen Y.B. haber için olay yerine gelen gazetecinin görüntü alması halinde alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyerek, ekiplere zorluk çıkardı.

GAZETECİYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Y.B. kendisini görüntüleyen gazeteciye engel olmaya çalıştı.

Ekipler tarafından güçlükle ikna edilen Y.B. 1.42 promil alkollü çıktı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Y.B.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan otomobil ve ticari taksi çekiciyle kaldırıldı.

ARKADAŞLARI YARALANAN TAKSİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan kazada yaralanan Y.B.'nin beraber çalıştığı arkadaşları olay yerine geldi.

Kazayla alakalı konuşan taksi şoförleri, arkadaşlarının gece saatlerinde ekmeğini kazanmak için çalıştığını söyleyerek, alkollü şekilde araç başına geçen bir sürücü yüzünden arkadaşlarının yaralandığını ifade ederek, tepki gösterdi.

Taksiciler kimsenin alkol alarak, direksiyon başına geçmemesi gerektiğini dile getirdi.