Kayseri'de alkollü sürücü kimlik isteyen polise sosyal medya hesabını açtı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, M.K. yönetiminde bir otomobili durdurdu.

KİMLİK SORULDU: SOSYAL MEDYASINI AÇMAK İSTEDİ

Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.

Ekipler işlem yapmak için M.K.'nin ehliyetini isterken M.K., ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K., kimlik tespiti yapılmak ve 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü.

46 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

M.K.'nin, daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Alkollü sürücüye, 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.