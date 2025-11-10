Kayseri'de alkollü yakalanmamak için şoför olduğunu inkar etti

- Melikgazi'de alkollü Ö.K., bekçileri görünce otomobilini park etti.
- Ö.K., sürücü olmadığını iddia edip alkol testini reddetti.
- Ehliyeti iptal edilip, 26 bin 558 TL ceza aldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ö.K., yönetimindeki otomobille ilerlediği sırada bekçileri görerek otomobili park etti.
Otomobilin şoför kapısından inen Ö.K.'nin alkollü olduğunu anlayan ekipler, trafik ekiplerine haber verdi.
SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İNKAR ETTİ
Trafik ekiplerinin gelmesiyle Ö.K., sürücü olmadığını söyleyerek ekiplere zorluk çıkardı.
Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ö.K.'nin ehliyeti aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edilirken, 26 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.