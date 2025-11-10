Abone ol: Google News

Kayseri'de alkollü yakalanmamak için şoför olduğunu inkar etti

Melikgazi ilçesinde bekçileri görünce otomobili park eden alkollü sürücü, yakalanacağını anlayınca şoför olduğunu inkar etti. Ekiplere zorluk çıkararak alkol testini reddeden aday sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 09:36
  • Melikgazi'de alkollü Ö.K., bekçileri görünce otomobilini park etti.
  • Ö.K., sürücü olmadığını iddia edip alkol testini reddetti.
  • Ehliyeti iptal edilip, 26 bin 558 TL ceza aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ö.K., yönetimindeki otomobille ilerlediği sırada bekçileri görerek otomobili park etti.

Otomobilin şoför kapısından inen Ö.K.'nin alkollü olduğunu anlayan ekipler, trafik ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İNKAR ETTİ

Trafik ekiplerinin gelmesiyle Ö.K., sürücü olmadığını söyleyerek ekiplere zorluk çıkardı.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ö.K.'nin ehliyeti aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edilirken, 26 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.

3. Sayfa Haberleri