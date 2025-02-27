Kayseri'de anne ve 2 kızı bıçaklandı

AA & Ensonhaber
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde karşılaşan A.P. (19) ile eski kız arkadaşı S.A. tartışmaya başladı.
Bir süre sonra S.A., annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A.'yı yanına çağırdı.
ANNE VE KIZLARINI BIÇAKLADI
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.P., eski kız arkadaşını, M.A. ve Z.B.A.'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.P.'nin önceki gün de S.A.'nın evini taşladığı öğrenildi.
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