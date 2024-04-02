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Kayseri'de aranan şahsın rehin aldığı ailesini kurtarıldı

Kayseri'de aranan şahsın rehin aldığı ailesini kurtarıldı Kayseri'de kasten yaralama suçundan aranan şahıs, teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Özel harekat polisleri aileyi yara almadan kurtarırken şahsı ise gözaltına aldı.