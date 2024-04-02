Kayseri'de aranan şahsın rehin aldığı ailesini kurtarıldı

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde kasten yaralama suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı.
Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen V.U. teslim olmayınca bölgeye itfaiye, sağlık ve özel harekat polisleri de sevk edildi.
Operasyon düzenlendi
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken özel harekat polisleri de eve operasyon düzenledi.
Eve giren ekipler V.U.'yu gözaltına alırken evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış