Kayseri'de birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

43 yaşındaki adam, boğazından ve boynundan bıçaklanarak, yaralandı. Şüpheli arkadaş ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'taki bir apartman dairesinde Hakan Şahin (43), arkadaşı Mustafa Ü. ile birlikte alkol aldıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ü., Hakan Şahin'i boynundan ve boğazından bıçakladı.

KAN İZLERİNDEN BULUNDU

Kanlar içinde kalan Şahin, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşını yaralayan Mustafa Ü. ise polisin mahalledeki kan izlerini takip etmesi üzerine Alpkaya Sokak'taki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.