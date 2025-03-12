Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu

İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.
Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi.
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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