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İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cadde üzerinde bulunan çocuk parkında dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki M.A.S. ve iki kardeş olan A.E. ve M.E. tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, M.A.S. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından başlattığı çalışmalarla, bıçaklama olayına karışan kardeşler A.E. ve M.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi