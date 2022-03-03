Kayseri'de çocuğunu dilendiren 9 aileye ceza verildi

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çocuklarını dilendiren 9 aileye adli işlem gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aranan 21 şahıs ise yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri çocuklarını dilendiren ailelere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

1-28 Şubat tarihleri arasında; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye adli işlem yapıldı.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Aileye Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan adli işlem yapılırken, 6 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı.

5 ADET UYGULAMA YAPILDI

Çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ekiplerce belirtilen tarihler arasında 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' adı altında il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde toplam 5 adet uygulama yapıldı.

ARANAN 1 ŞAHIS YAKALANDI

Bu uygulamalarda 4 bin 161 kişi sorgulandı, aranması olan 21 şahıs yakalandı, 244 tane de iş yeri denetlendi.

ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLECEK

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.