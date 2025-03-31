Kayseri'de çocuk parkında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan çocuk parkında M.A.S. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüpheli de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.A.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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