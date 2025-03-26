Kayseri'de dördüncü kattan düşüp öldü

DHA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki bankacı Asım Ünal, Seydilli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki evinde balkona çıktı.
Burada vakit geçiren Ünal, aşağı baktığı sırada dengesini kaybetti.
Ünal, aniden dördüncü kattan düşerek beton zemine çakıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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