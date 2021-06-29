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    Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı

    Belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin lira ödedi, yargılandığı kamu davasında ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA
    • 29.06.2021 - 16:02
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    Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı

    Kayseri'de yaşayan H.G. isimli şahıs, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda aracıyla drift atarak çimlere zarar verdi.

    Bunun üzerine H.G. hakkında kamu davası açıldı.

    1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 bin 430 lira tutarındaki zararı karşılayan H.G., kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.

    Kayseri de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı #1

    Kayseri de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı #2

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