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Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı

Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı

Belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin lira ödedi, yargılandığı kamu davasında ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.