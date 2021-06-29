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- Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı
Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar verdi, hapis cezası aldı
Belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin lira ödedi, yargılandığı kamu davasında ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
- 29.06.2021 - 16:02
Kayseri'de yaşayan H.G. isimli şahıs, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda aracıyla drift atarak çimlere zarar verdi.
Bunun üzerine H.G. hakkında kamu davası açıldı.
1 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 46 bin 430 lira tutarındaki zararı karşılayan H.G., kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.