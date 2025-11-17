Kayseri'de düğünden sonra 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

- Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki bir düğünde yemek yiyen 74 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
- Hastaların çoğu, yapılan müdahalenin ardından ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yiyeceklerden numune alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde düzenlenen bir düğünde yemek yiyen 74 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
İddiaya göre, İğdecik Mahallesi’nde bir düğüne katılan konuklar ikram edilen yemeğin ardından kısa süre içinde rahatsızlandı.
HASTANEYE KOŞTULAR
Bünyan Devlet Hastanesi’ne başvuran 74 kişiden çoğu, yapılan ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alındığı bildirildi.