Kayseri'de ‘dur’ ihtarına uymadı: Plakasız motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsü F.B.’ye ‘dur’ ihtarı çekti.
Ancak F.B., ihtara uymayarak ekiplerden kaçmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
F.B. ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yakalandı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.’ye ‘plakasız motosiklet kullanma’, ‘ters yönde seyretme’, ‘dur ihtarına uymama’ ve ‘ehliyetsiz motosiklet kullanma’ suçlarından toplamda 73 bin TL idari para cezası uygulandı.
HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan, F.B. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçunda adli işlem başlatıldı.