Abone ol: Google News

Kayseri'de ‘dur’ ihtarına uymadı: Plakasız motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan plakasız motosiklet sürücüsüne, 73 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafiği tehlikeye sokmaktan gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 20:25
Kayseri'de ‘dur’ ihtarına uymadı: Plakasız motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsü F.B.’ye ‘dur’ ihtarı çekti.

Ancak F.B., ihtara uymayarak ekiplerden kaçmaya çalıştı. 

GÖZALTINA ALINDI

F.B. ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.’ye ‘plakasız motosiklet kullanma’, ‘ters yönde seyretme’, ‘dur ihtarına uymama’ ve ‘ehliyetsiz motosiklet kullanma’ suçlarından toplamda 73 bin TL idari para cezası uygulandı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI 

Öte yandan, F.B. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçunda adli işlem başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri