Kayseri'de ‘dur’ ihtarına uymadı: Plakasız motosiklet sürücüsüne ceza yağdı Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan plakasız motosiklet sürücüsüne, 73 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafiği tehlikeye sokmaktan gözaltına alındı.