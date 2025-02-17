Kayseri'de fabrika yangınında annesini kaybetti: Tüm şüpheliler dışarıda

İHA

30 Kasım 2024’te Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren DNZ Mobilya’da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yangında fabrikada çalışan İ.O.K. (40), M.D. (54) ve Suzan Çakır (48) hayatını kaybetti.

YARGILANAN 7 KİŞİ DE DIŞARIDA

Faciada annesini kaybeden Hilal Tunaboylu, olayla ilgili 7 kişinin şüpheli olarak gösterildiğini ancak hiçbiri hakkında tutuklama kararı verilmediğini belirterek, adalet çağrısında bulundu. Tunaboylu, annesinin yangından önce yoğun mesaiye kaldığını vurgulayarak, olay gününü şu sözlerle anlattı:

Annem Suzan Çakır, Kasım ayı boyunca fabrikada yoğun çalışıyordu, sürekli mesaiye kalıyordu. O gün, 30 Kasım Cumartesi, saat 14.30’da bir telefon aldım. Annemin bir arkadaşı arayıp ‘Fabrikada yangın çıktı, annenizi bulamıyoruz’ dedi. Hemen fabrikaya koştuk. Saat 15.00 gibi oraya vardık ama annemi bir daha canlı göremedik. Yaklaşık bir saat sonra annemin cansız bedenini çıkardılar. Şu an 7 şüpheli var ama hiçbiri tutuklu değil. Daha önce bir kişi gözaltına alınmıştı, o da ev hapsine alındı. Peki ya benim annem? O hâlâ mezarın altında… Ben kimseyi suçlamıyorum ama neden bu olayla ilgili hâlâ bir karar alınmadı?

"ANNEMİN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEK İSTİYORUM"

Tunaboylu, annesinin acı bir şekilde hayatını kaybettiğini ve sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini dile getirerek adalet arayışını sürdürdüğünü ifade etti:

O günden beri nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Annemin son hâlini bile göremedim. Otopsi raporunu okudum, ama inanır mısınız, okumaya yürek dayanmaz. Tek istediğim şey adaletin sağlanması. Annem, benimle birlikte iki kardeşimin de en büyük dayanağıydı. Ama onu bir yangında kaybettik ve hâlâ yanıtını alamadığım bir soru var: Annem neden öldü? Bu yangın nasıl çıktı? Sorumluların hesap vermesini istiyorum.

Hilal Tunaboylu, annesinin ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybettiğini düşündüğünü belirterek, yetkililere adalet çağrısını yineledi.