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    Kayseri'de FETÖ elebaşının kitabını cami girişine bıraktılar

    Bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.
    • 11.04.2022 - 17:21
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    Kayseri'de FETÖ elebaşının kitabını cami girişine bıraktılar

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Gülük Camisi girişine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kitap bırakıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri, yaptığı incelemede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu 12 kitabın cami girişine bırakıldığını tespit etti.

    Görüntüler incelendi

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin tespiti ve yakalaması için çalışma başlattı.

    AA'nın haberine göre kitaplar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.

    Kayseri de FETÖ elebaşının kitabını cami girişine bıraktılar #1


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