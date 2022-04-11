Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de FETÖ elebaşının kitabını cami girişine bıraktılar

Kayseri'de FETÖ elebaşının kitabını cami girişine bıraktılar

Bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.