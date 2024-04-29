Bursa’da futbol turnuvasında taraftarlar birbirine girdi 32 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında bir taraftarın sahaya şişe atmasıyla başlayan olaylarda bir anda saha karıştı. Çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.

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DHA

Bursa'da hareketli anlar yaşandı.

İnegöl ilçesinde 32 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında, Gündüzlü ile Alibeyköy takımları karşı karşıya geldi.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maçın ilk dakikalarında bir pozisyon sonrasında sinirlenen taraftarlardan biri, sahaya şişe attı. Bunun üzerine iki takımın tarafları arasında tartışma çıktı.

Sahaya giren taraftarlar tekme, yumruk ve bıçakla birbirlerine saldırdı.

3 kişi bıçaklandı

Yaklaşık 200 taraftar arasında çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. (37) ve Cengiz G. (22) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ciddiyetini koruyor

Sahaya gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesin yapılan Ahmet D., Orhan U. ve Cengiz G. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet D. ile Orhan U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)