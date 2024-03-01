Kayseri'de firari kadın hükümlü, evinde gizli bölmede yakalandı Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadın hükümlü, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan Y.A. isimli kadının yakalanması için harekete geçti.

Y.A.'nın 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu ve kendisini Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir evde sakladığı tespit edildi.

Vitrinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Operasyon düzenlendi ve Y.A., evin vitrininin arkasında gizli bir bölmede bulunarak gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından Y.A., cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)