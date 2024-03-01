DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan Y.A. isimli kadının yakalanması için harekete geçti.
Y.A.'nın 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu ve kendisini Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir evde sakladığı tespit edildi.
Vitrinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Operasyon düzenlendi ve Y.A., evin vitrininin arkasında gizli bir bölmede bulunarak gözaltına alındı.
Emniyet işlemlerinin ardından Y.A., cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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