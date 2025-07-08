Kayseri’de iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Urgan Sokak'ta, saat 18.00 sıralarında aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda R.D., F.D., R.E. ve Y.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin minibüsle sokağa geldiği, bir kişinin aracın yanına gelerek tartışmaya başladığı, ardından bıçaklı kavgaya dönüşen olayın bir evin bahçesine kadar taştığı görüldü. Kavga sonrası şüphelilerin geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtıkları anlar da kameralara yansıdı.