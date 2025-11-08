Kayseri'de kız meselesi cinayetle bitti

- Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada M.A.Y., Osman D.'yi tüfekle yaraladı.
- Osman D., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
- Polis, olaydan sonra kaçan M.A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde Osman D. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman D.'yi tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Osman D.'yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Osman D., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.