ABD Başkanı Trump: İran'ın Hark Adası'nı hedef aldık

ABD, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini' iddia etti.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

"ABD DONANMASI HÜRMÜZ'DEN GEÇEN TANKERLERE EŞLİK EDECEK"

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Trump, ABD donanmasının yakın bir zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi.

'İsrail'in İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği' konusundaki soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz" dedi.

'İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği' konusunu da değerlendiren Trump, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti.

"Planladığımız takvimin çok önündeyiz" diyen Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunarak, "İran şu anda kötü bir durumda" ifadesini kullandı.