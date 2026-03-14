Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik iftarına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı programına telefonla bağlanarak katılımcıları selamladı.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı programına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak katılımcıları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Ramazan-ı Şerif'inizi, bu iftar saatinde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, iftarınız makbul olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz, inşallah dualarımızın kabulüyle Rabb'im bizleri Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.
"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan İbiş de paylaşımında şunları kaydetti:
Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı'mızda arayarak bizleri yalnız bırakmayan, onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Her zaman gençlerin yanında duran ve bizlere güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle, AK Parti'mizin vefa, dava ve kardeşlik anlayışını yaşatmaya devam edeceğiz.