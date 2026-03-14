Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik iftarına telefonla bağlandı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan-ı Şerif'inizi, bu iftar saatinde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, iftarınız makbul olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz, inşallah dualarımızın kabulüyle Rabb'im bizleri Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.