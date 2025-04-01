Kayseri'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi'nde bir su kuyusuna düşen köpek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.

5 METRELİK KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK, KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya halatla inerek, kısa sürede yavru köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. 15 dakikalık bir çabanın ardından kurtarılan köpek, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.