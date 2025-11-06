Kayseri’de okulda düzenlenen sucuk festivalinde gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mevlana Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde yapılan etkinlikte, 100 TL karşılığında satılan sucuk ekmeklerden yiyen bazı öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde evlerine döndükten kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI

Rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, çevredeki hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sucuklardan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü bildirildi.