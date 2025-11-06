Abone ol: Google News

Kayseri’de okulda düzenlenen sucuk festivalinde gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Talas ilçesinde bulunan Emine Gönen Ortaokulu’nda düzenlenen sucuk festivali sonrası çok sayıda öğrenci ve öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • Kayseri'de bir okulda düzenlenen sucuk festivalinin ardından zehirlenme vakaları yaşandı.
  • 80 civarında öğrenci ve öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve sucuklardan numune alındı.

Mevlana Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde yapılan etkinlikte, 100 TL karşılığında satılan sucuk ekmeklerden yiyen bazı öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde evlerine döndükten kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI

Rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, çevredeki hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sucuklardan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

