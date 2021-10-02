Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) dikkat çekmek için havada 'Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES' pankartı açıldı.

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi ve şiddet durumunda olaylara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla geliştirilen KADES, şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına 2018'de kullanıcılara sunuldu.

Hayata geçen uygulama Kayseri'de 2021 yılına kadar 26 bin kadın, Türkiye genelinde ise 2 milyon 619 bin 158 kadın tarafından kullanıldı.

500 ADLİ OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Kayseri’de yaşanan 500 adli olaya müdahale etti.

10 bin adetin üzerinde ise bilgilendirme broşürü ve 5 bin adet maske dağıttı.

Kayseri'de paraşütçülerden kadına şiddete farkındalık VİDEO

PARAŞÜTÇÜLER PANKART ASTI

KADES programına farkındalığı artırmak amacıyla ve bölgede kadınların bilinçlenmesi için Ali Dağı Paraşüt Alanı’nda 3 paraşütçü, üzerlerinde “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES” yazılı pankartlar açıldı.

"ERKEN MÜDAHALE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Komiseri Canan Çopur yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamasında, “Bugün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak Kadın Acil Destek Uygulaması’nı tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmış pankartımızı 3 paraşütçü aracılığıyla, Ali Dağı’ndan paraşüt indirme alanına kadar dalgalandırdık.

KADES uygulaması sayesinde kadına yönelik şiddete daha erken müdahale etmeyi hedefliyoruz. Uygulamayı ne kadar çok kadınımız indirirse o kadar yararlı olacaktır” dedi.



