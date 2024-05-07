Rekor kırıldı! Dünyanın en uzun ekmeğini bakın neresi yaptı… Hemen herkes tarafından severek tüketilen baget ekmeğinde tarihi rekor kırıldı. Tamı tamına 140 metrelik baget ekmeği yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdiler. İşte, dünyanın en uzun baget ekmeğinin yapıldığı yer…

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Fransa ile tanınmaya başlayan ve severek tüketilen baget ekmeği yine anavatanı ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa’da ki fırıncılar başkent Paris’e yakın konumda olan Suernes kentinden düzenlenen etkinlikte rekor kırdılar.

Dünyanın en uzun ekmeği olarak rekorlar kitabına giren ekmeğin yapımına 1 gün öncesinden başanıldı. Tamı tamına 140,53 metreyi bulan ekmek görenleri şaşkına çevirdi.

İşte, dünyanın en uzun ekmeği…

140,53 metrelik boyutuyla ‘dünyanın en uzun bageti’ni pişiren fırıncılardan Anthony Arrigault, "Rekoru kırdığımız ve bunu Fransa'da yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yapılan bagetin bir kısmı dilimlenerek halka ikram edilirken, kalanı evsizlere dağıtıldı. Bir önceki "dünyanın en uzun bageti" rekoru ise 2019 yılında İtalya’da, 132,62 metre ile kırılmıştı.