Kayseri'de sahte emlakçı vakası: 49 kişiyi 1 milyon dolar dolandırdı

İHA

Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık vakası.

Kendini emlakçı olarak tanıtan bir şahıs, internet üzerinden satmak üzere ev ilanları oluşturdu.

Uygun fiyatlı evleri gören vatandaşları dolandırıcının ağına düştü.

49 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Vatandaşlar, ev almak için birikimlerini şahsa verdi.

49 vatandaş yaklaşık 1 milyon dolara yakın parayı şahsa verirken, evlerini alamadı.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, hukuk mücadelesi başlattı.

"HAYAL TÜCCARI İNSANLARIN UMUDUNU ÇALDI"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mağdur vatandaşlarla birlikte Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi.

Şahin, "Bu memleketin hali ne olacak diyeceğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Dünya üzerinde dolandırıcıların bu kadar cirit attığı başka bir ülke var mı bilmiyorum. İnsanlar uzun yıllar çalışıyorlar ve 'ev alalım' diye birikim yapıyorlar. Sonra bir hayal tüccarı geliyor ve bu insanların umutlarını çalıyor.

Her şeyi resmiyet üzerinden yapıyor. Bunu yaparken noteri kullanmış. Artık bilişim çağındayız ve her şey kayıt altında. Aynı daireyi aynı noterden farklı iki kişiye satabilme yetkisi almış. Noter de 'bununla ilgili daha önce yetki verildi, burası senin mi, bana belge ver' demiyor. Noter yargılanamıyor ve rahat rahat bu işlemleri yapıyor.

"1 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET VAR"

Aynı noterden aynı daireyi farklı kişilere satış sözleşmesi var ve insanları dolandırmış. Bu insan 2 sene önce savcılığa şikayet edilmiş. Bu insanlar korka korka bir şeyler yaparken, bu insanlar çok rahat. Niye kimse bunun önüne geçmiyor. Bu şahıs tek başına değil. Emlakçı da değil. Bir çetesi ve bu çeteyle beraber kişilerden alınan araçlar aynı kişiye veriliyor. Bu kişi de onun ortağı.

Daha sonra bunların emlak dükkanına mağdurlar gidiyor. Oraya iki tane cip geliyor, alacaklıymış gibi kişiyi kaçırıp, villada misafir ediyorlar. Şebeke çok büyük. Bizim yargı organımız ve kolluk kuvvetlerimiz bunu takip etmiyor. Biz devlete karşı bütün sorumluluğumuzu yapıyoruz. Devletin de bize karşı sorumluluğunu yapıp, bizi kollaması lazım. Şu ana kadar 49 kişi mağdur. 1 milyon dolarlık bir mağduriyet var. Bunu yapan kişi de rahat rahat dolaşabiliyor." dedi.

"49 MAĞDUR, 16 ŞÜPHELİ VAR"

Avukat Hatice Kübra Yılmaz ise, "2023'ün 7'inci ayında şikayetler başlıyor. Şikayetler peş peşe geliyor ancak mağdurlarda bir korku da var. Zaman içerisinde şikayetler artıyor. Şu an dosyada 49 mağdur ve 16 şüpheli var. Bu şüphelilerden bir kısmı yönünden takipsizlik kararı var. Bu karar verilenler arasında noterde işlem yapan katipte var. Bu işlem aynı katip tarafından yapılıyor ve takipsizlik kararı veriliyor. Sebebi de banka üzerinden herhangi bir para tahsis edilmemesi.

Bu devirde banka üzerinden tahsilatın dolandırıcılıkta rahat bir şekilde ispatı mümkün olduğu için böyle bir şey yapmayacağı bilinen bir durum. Bu yüzden HTS kayıtları üzerinden dosyadaki şüpheliler ile bir bağlantısının olup olmadığı takip edilebilirdi. Bu hususta etkin bir soruşturma göremedik. Temennimiz bundan sonrası için daha etkin bir soruşturma olması. 2 yıla yakındır dava açılmadı. Önce dava açıldı ama bazı kısmi eksilikler yönünden dosya iade edildi. Burada dava asliye ceza mahkemesine açıldı. Mahkeme basit dolandırıcılık suçlarından görebilir. Burada 49 mağdur var. Devletin bir kurumu da bu olayda dolandırılmış." ifadelerini kullandı.