Kayseri'de soba zehirlenmesi: Anne ve 2 çocuğu öldü

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı bir müstakil evin bodrum katında, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ve Mustafa Ahmad (4) zehirlendi. Bir süre sonra eve gelen yakınları, 3 kişiyi baygın bir şekilde bulup hemen dışarı çıkardı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İlk müdahale sırasında anne ve çocuklarının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı. Anne ve çocukların cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.