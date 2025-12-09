Abone ol: Google News

Kayseri'de yabancı uyruklu şüphelilerin midelerinde uyuşturucu tespit edildi: 3 gözaltı

Kentte polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu şüphelilerin midelerinde kapsül halinde toplam 554 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 11:38
  • Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinde 554 gram uyuşturucu bulundu.
  • Yakalanan şüpheliler S.C., G.M. ve R.B.C. gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kuryelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İran uyruklu 3 şüphelinin, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonla 41 yaşındaki S.C., 28 yaşındaki G.M. ve 35 yaşındaki R.B.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.C. ve R.B.C., muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi.

MİDELERİNDEN 554 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Röntgeni ve ultrason çekilen şüphelilerin midesinde, yaklaşık 50 kapsülde 554 gram uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Uyuşturucular sağlık ekiplerinin tedavisiyle çıkarıldı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

