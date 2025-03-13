Kayseri'de yaşlı kadın sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya çalıştı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda, yaşlı bir kadın, kuyumcuya girdi.
Burada sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu.
KOMŞU ESNAFLAR YARDIMA GELDİ
Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı.
Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi.
YAŞLI KADIN GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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