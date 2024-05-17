Kayseri'de Yunus Timleri 11 kaçak göçmen yakaladı Melikgazi ilçesinde durumlarından şüphelenilen 11 kaçak göçmen, Yunus Timleri tarafından yakalandı.

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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde devriyede olan Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri kalabalık grubu bulvar üzerindeki bir benzinlikte durdurdu.

Suriyeli kaçak göçmenler tespit edildi

Durdurdukları 11 şahsın sorgulamasını yapmak isteyen ekipler, Suriye uyruklu olduklarını ve kimliklerinin de bulunmadığını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)