Kayyum atanan Maydonoz Döner şube açmayı sürdürüyor

AA

Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Türkiye genelinde 400’den fazla şubeye ulaşan Maydonoz Döner'in, FETÖ’ye mali destek sağladığı, himmet topladığı ve örgüt mensuplarına istihdam yarattığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şirket ortakları ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 372 şüpheli gözaltına alınırken, 126 kişi tutuklandı.

MASAK raporlarına göre şirketin FETÖ bağlantılı kişilerle 220 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edilirken 21 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

ŞUBE AÇMAYI SÜRDÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak atanan TMSF, Maydonoz Döner'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurumun mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner'in yeni şubeler açarak ve franchise bayilikler vererek büyümeye devam ettiği belirtilirken, 400'den fazla şube ve 5 bini aşkın çalışanın bulunduğu ifade edildi.

"GİRİŞİMCİLERDEN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR"

Maydonoz Döner'in yeni yönetimle birlikte büyümesini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Dünyanın en büyük döner zinciri' sloganıyla faaliyetlerine aralıksız devam eden Maydonoz Döner, yeni yönetimle birlikte büyümeyi sürdürüyor.





Şubatta mahkeme kararıyla TMSF'ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da arttırmak istiyor.



Her yeni şube açılışıyla istihdam yaratmaya, yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam eden Maydonoz Döner, franchise sistemiyle güçlü bir iş modeli sunarak girişimcilerden yoğun talep görüyor.

"İSTİHDAMI ARTIRIP, TOPLUMSAL FAYDA YARATMAYI GÖZETİYORUZ"

Açıklamada, TMSF'nin 2001'deki ekonomik krizden bu yana medyadan modaya, tekstilden mobilyaya, hayvancılıktan madenciliğe kadar neredeyse her sektörde şirket yönettiği belirtilerek, "Zaman zaman 'Devlet ne anlar şirket yönetmekten!' eleştirilerine muhatap olan Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin eksiksiz ödenmesini sağlıyor. Şüpheli iş ve işlemleri engelliyor. Sadece ciroya ve kara odaklanmayarak, istihdamı artırmaya da çalışıp toplumsal fayda yaratmayı gözetiyor." denildi.

"OLAĞANÜSTÜ YETKİLER" İDDİASI YALANLANDI

Şubat ayında Meclis'ten geçen yeni yasal düzenlemeyle, TMSF'nin özellikle "terörün finansmanı" ve "kara para aklama" ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketlerde de mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilebildiği bildirilen açıklamada, "Bu yeni görevini yaparken de Bankacılık Kanunu'nun verdiği, halihazırdaki yetkilerini kullanabiliyor. TMSF konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu detaya dikkat çekerek, 'olağanüstü yeni yetkiler verildi' iddialarını reddetmişti." ifadelerine yer verildi.