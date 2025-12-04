Kemal Memişoğlu Çankırı'da konuştu: Türkiye kendi teknolojisini yapabilir hale geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çankırı'da...

Bir dizi temaslarda bulunmak, sağlık alanındaki yatırımları incelemek için Çankırı’yı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, ziyaretleri kapsamında Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi.

SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Vali Taşolar’ı makamında ziyaret eden Memişoğlu, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Türkiye Yüzyılında sağlık alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

400 YATAKLI HASTANE MÜJDESİ: "2026'DA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 64’üncü il olarak Çankırı’yı ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, Çankırı’daki sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, şöyle dedi:

Çankırı’da 16 tane birinci basamak, 13 adet ikinci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 sağlık tesisi hizmete açtık. Sağlıkla ilgili Çankırı iyi yerlere geldi. Bugün Çankırı’da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli bir seviyeye ulaştırdık. İnşallah bunun yanında 2 adet birinci basamak ve 1 adet ikinci basamak olmak üzere toplam 3 sağlık tesisinin inşaatı da sürüyor.



Çankırı’da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli bir seviyeye ulaştırdık. İnşallah 2026’da milletimizin hizmetine sunacağız. Bu hastanemiz hizmete geçtiği zaman yaklaşık 700 yataklı, eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonu görebilecek fiziki sağlık alt yapısına kavuşmuş olacak. Sağlıkla ilgili hastasının çevreye gitmeyeceği, kendisinin sağlıkla ilgili her türlü hizmeti alabilecek hale gelecek. Bu sağlık hizmetinin Çankırı’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI DEDİĞİMİZ VİZYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRME AŞAMASINDAYIZ"

Türkiye’nin sağlık altyapısını yerli cihazlarla güçlendirdiğini vurgulayan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi sağlık alt yapısına kavuşmuş durumda. Türkiye Yüzyılı dediğimiz vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız. Aselsan’ın ürettiği, tamamen yerli mühendislerimizin oluşturduğu cihazlarımızı teslim aldık. Artık Türkiye de kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi. Dün 30 tane röntgen cihazımızı teslim aldık. Bundan sonra da Türkiye’de üretilen ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz." diye konuştu.

Kurşunlu ilçesindeki termal kaynaklarıyla Çankırı’nın aynı zamanda sağlık turizmi açısından stratejik bir bölge olduğunu ifade eden Memişoğlu, bölgenin termal turizmi merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak istediklerini ifade etti.

Çankırı’da inşa edilen Kızlaryolu Barajı ile içme suyu kalitesinin artmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Memişoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

"BÜTÜN FİZİKİ ALTYAPIMIZ VE İNSAN GÜCÜMÜZLE ONLARA EN İYİ HİZMETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Halk sağlığının korunmasını da önemsediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Ülkemizde sağlık hizmetleriyle ilgili koruyuculuğu önemsiyoruz. Aynı zamanda burada olduğu gibi hastanelerimizi yenilemeyle ilgili bir sağlık anlayışımız var. Toplumumuzdan da bedenlerini korumasını, hastalanmadan sağlıkla ilgili bedenlerinin kıymetini bilerek sağlıklı kalmalarını istiyoruz. Ama hastalandıkları zaman da bütün fiziki altyapımız ve insan gücümüzle onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.