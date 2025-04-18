Kemalpaşa Belediyesinde usulsüzlük operasyonu: 2 tutuklama

İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında planlanan, ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine dair yapılan bir ihbar, savcılığı harekete geçirdi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yaklaşık 5 ay süren incelemenin ardından operasyon kararı alındı.

İddialara göre, kamu kurumunu hileli yollarla zarara uğratıp usulsüz kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevinden uzaklaştırılmış olan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B., belediye çalışanları S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketinin yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halise B. ile organizasyon firması temsilcisi S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediye personelleri S.K. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İPTAL EDİLEN KONSERE 2 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPILDI İDDİASI

Kemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlemeyi planladığı Gülşen konseri, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ancak bu iptalin ardından ortaya çıkan harcama listesi, kamuoyunda geniş yerdinmiş, belediyenin iptal edilen konser için tam 2 milyon 220 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti..

Konu, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat tarafından gündeme getirilmiş, harcama kalemlerini şu şekilde sıralamıştı:

*Bando ekibine 150 bin TL,

-Davul-zurna ekibine 200 bin TL,

*Havai fişek gösterisine 300 bin TL,

* Organizasyon bedeli olarak ise tam 800 bin TL

Bunlara ek olarak, bayrak dağıtımı, kortej yürüyüşü ve çeşitli süsleme masrafları da toplam faturaya dahil edildiği belirtiliyor.